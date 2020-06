Turismo: ambasciatore Amati invita i cittadini polacchi a tornare a visitare l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I turisti polacchi possono andare in vacanza in Italia in tranquillità, perché l'emergenza legata al coronavirus è finita. Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Varsavia, Aldo Amati, intervistato dall'emittente televisiva "Tvn24". Amati ha detto che la pandemia in Italia è terminata e in questi giorni l'Italia "registra un numero di nuovi casi di contagio da coronavirus inferiore a quello della Polonia. Inoltre ci sono ormai molte regioni italiane che non hanno più contagiati e vittime attribuibili al virus". L'ambasciatore ha voluto ricordare le espressioni di solidarietà che diversi rappresentanti della società polacca hanno manifestato nei confronti dell'Italia, a testimonianza del legame di profonda amicizia che lega le due nazioni. Dopo aver ricordato le azioni intraprese per aiutare i connazionali che chiedevano di poter tornare in Italia e gli imprenditori le cui attività sono state interrotte nel corso della pandemia, Amati ha messo in evidenza le sfide che attendono gli italiani in Polonia e la necessità di ridare fiato non solo alle imprese, ma anche alla cultura, rimasta "congelata" troppo a lungo. L'ambasciatore auspica infine la rapida riapertura della Polonia all'export italiano, stante che è uno dei suoi mercati privilegiati.(Vap)