Colombia-Usa: Duque, collaborazione militare non contro Venezuela ma contro narcotraffico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione era arrivata in Colombia il 1 giugno. Gli effettivi statunitensi, si leggeva in un comunicato, dovranno fornire supporto attraverso l'addestramento, la consulenza e l'assistenza alle unità colombiane, al fine di rafforzare le capacità nella lotta comune al narcotraffico. Le operazioni, prosegue la nota, riguarderanno le aree designate dal governo Ivan Duque come “prioritarie" e si concentreranno su logistica, servizi e capacità di intelligence, al fine di potenziare la cooperazione e lo scambio di informazioni. Prima di essere totalmente operativi, i circa cinquanta militari si sottoporranno a una quarantena di due settimane per evitare possibili contagi da nuovo coronavirus. "Questo spiegamento dimostra la duratura promessa di amicizia, alleanza e solidarietà del Comando sud con i suoi alleati" si legge ancora nella nota che ricorda la "lunga storia" di cooperazione tra Colombia e Stati Uniti. (segue) (Mec)