Università: business school Politecnico Milano unica italiana a ottenere certificazione Eoccs per corsi online

- La school of management del Politecnico di Milano si conferma l'unica business school italiana a ottenere la certificazione Eoccs (Efmd online course certification system) per i propri corsi erogati in digital learning nei master executive Mba. Eoccs - spiega una nota - è un sistema di valutazione d'élite riservato ai corsi online e creato da Efmd (european foundation for management development), la più prestigiosa istituzione a livello europeo nella promozione della formazione e dello sviluppo manageriale. Nel 2017 erano solamente 35 i corsi a poter vantare questo riconoscimento in Europa, distribuiti in 11 atenei. Oggi Eoccs premia in totale 22 scuole al mondo. Il riconoscimento, che ha una durata triennale, è stato attribuito a due corsi del Mip Politecnico di Milano graduate school of business: innovation management, percorso presente all'interno dell'offerta international flex Emba, in lingua inglese, e il corso in supply chain management and purchasing che fa parte del programma flex Emba, in italiano. Entrambi i corsi, erogati in modalità full digital, avevano già ricevuto la certificazione Eoccs nel dicembre 2017. "Siamo orgogliosi di questa nuova certificazione Eoccs, che segue quella ricevuta nel 2017. Un riconoscimento che premia il lavoro svolto dal nostro istituto accademico dal 2013, per offrire un'offerta didattica sempre più flessibile e coerente alle esigenze di ciascun studente", commentano Vittorio Chiesa e Federico Frattini, presidente e dean di Mip Politecnico di Milano. "Appartenere a questa élite di scuole - proseguono - diventa ancor più gratificante in un periodo che suggerisce la straordinaria importanza di un'adeguata offerta didattica digitale. Il processo di digitalizzazione ha dimostrato di poter moltiplicare le opportunità di apprendimento superandone limiti e confini. Per affermarsi come strumento in grado di garantire un approccio inclusivo all'insegnamento anche in futuro". (com)