Credito: Iacovoni (Mef), risorse Btp Futura per finanziare emergenza Covid-19 e sostenere ripresa Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse del nuovo titolo Btp Futura saranno interamente dedicate a finanziare le spese dei provvedimenti emanati dal governo e pianificare le politiche di rilancio della nostra economia. Lo ha detto il responsabile del Debito pubblico presso il Dipartimento del Tesoro (Mef), Davide Iacovoni, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo titolo di Stato dedicato al retail. Iacovoni ha spiegato che “non ci sarà nessun tetto per la domanda. Il titolo è unicamente dedicato al retail, ovvero agli investitori individuali e affini secondo l’elenco previsto per la fase 1 del Btp Italia. Il titolo avrà una durata più lunga rispetto all’ultimo Btp italia, ovvero tra gli 8-10 anni, stiamo valutiamo le condizioni del mercato per scegliere la scadenza più idonea. La conferma definitiva avverrà in data 19 giugno quando verranno presentate le altre caratteristiche del titolo”, ha spiegato. Iacovoni ha poi ricordato che si tratta “di uno strumento nominale che prevede cedole crescenti nel tempo ma prefissate all’inizio per incentivare la detenzione del titolo. Durante la vita del titolo si passerà da cedole più basse a più alte fino alla chiusura della scadenza del titolo".(Rin)