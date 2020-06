Repubblica Ceca: ministro Interno propone riforma della legge sulla sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro dell'Interno ceco, Jan Hamacek, ha proposto una riforma della legge sulla sicurezza nazionale che consenta al governo di Praga di reagire in modo più flessibile alle situazioni di crisi come un'epidemia. Lo riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Per la precisione Hamacek propone l'introduzione nella normativa di uno "stato di pericolo", come forma più attenuata di stato di emergenza che l'esecutivo potrebbe impiegare per governare per decreto in caso di pandemia o di attacco informatico. La proposta prevede che il Consiglio dei ministri possa introdurre lo stato di pericolo per l'intero territorio nazionale o per una sua parte. La riforma richiede una maggioranza qualificata alla Camera dei deputati e andrà quindi sottoposta alle forze di opposizione.(Vap)