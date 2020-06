Credito: Iacovoni (Mef), per Btp Futura al momento previste due emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento è quasi certo che oltre all’emissione di luglio ci sarà una seconda emissione di Btp Futura dopo l’estate. Lo ha detto il responsabile del Debito pubblico presso il Dipartimento del Tesoro (Mef), Davide Iacovoni, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo titolo di Stato dedicato al retail. “Il dato sulle emissioni è in via di definizione. Lanceremo questa prima emissione (da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio fino alle ore 13), ma sicuramente un ulteriore emissione dopo la pausa estiva sarà all’ordine del giorno. In base anche alle esigenze e all’esito di questi collocamenti valuteremo l’opportunità di una ulteriore emissione. Ad oggi c’è certezza sui collocamenti a luglio e dopo l’estate”, ha spiegato Iacovoni.(Rin)