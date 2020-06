Imprese: Salzano (Simest), pronti ad ampliare strumenti finanziari per giovani imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simest è pronta a fare la propria parte nel percorso di internazionalizzazione delle imprese italiane, ampliando e semplificando gli strumenti finanziari per giovani imprenditori e start up con vocazione internazionali. Lo ha detto il presidente Simest, Pasquale Salzano, parlando oggi alla Farnesina in occasione della cerimonia di firma del "Patto per l’Export”. “In tutte le fasi di un percorso di internazionalizzazione ci sono possibilità, ma dobbiamo anche essere consapevoli dei rischi: analisi dei mercati esteri, valutazione dei contesti di riferimento sono elementi imprescindibili”, ha detto Salzano. “Vogliamo impegnarci a fare ancora di più ampliando e semplificando gli strumenti finanziari per giovani imprenditori e start up con vocazione internazionali". Simest “è pronta a fare la propria parte per assicurare un importante risultato a servizio dell’Italia nel mondo”.(Cas)