Lavoro: Bellanova, battaglio dello Stato contro caporali deve proseguire

- La battaglia dello Stato e dei cittadini onesti contro i caporali deve andare avanti, con forza e determinazione: così il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, su Facebook, commentando "con grande tristezza" la morte di Adnan Siddique, cittadino pakistano che aveva denunciato i caporali che sfruttavano alcuni suoi connazionali e che, "secondo gli investigatori, per questo è stato ucciso. Quando dico che il caporalato è mafia, parlo di questo. Adnan ha subito intimidazioni, minacce, finché non lo hanno massacrato a coltellate perché ha avuto il coraggio di denunciare, di alzare la testa e rifiutare un sistema criminale che costringe in schiavitù i lavoratori per il mero profitto economico", si legge. "Adnan non è la prima vittima, continuiamo ad impegnarci affinché non debbano essercene altre. Nelle nostre campagne e non solo, lo sfruttamento prosegue, mette in ginocchio migliaia di aziende oneste, contribuisce a diffondere schiavitù e concorrenza sleale. Per questo - conclude Bellanova - la battaglia dello Stato e dei cittadini onesti contro i caporali deve andare avanti, con forza e determinazione. Estirpiamo questa terribile piaga". (Rin)