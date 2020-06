Regno Unito: O'Leary (Ryanair), voli non verranno cancellati per quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della compagnia aerea low cost irlandese Ryanair, Michael O'Leary, ha annunciato che i voli non verranno cancellati nonostante le regole di quarantena. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". O'Leary ha affermato che "il popolo britannico ignorerà questa quarantena. Si rende conto che è una sciocchezza". L'amministratore delegato di Ryanair ha confermato che migliaia di cittadini britannici stanno prenotando voli con Ryanair, a prescindere dalle misure di quarantena. La low cost irlandese intende operare quasi mille voli al giorno a partire dal primo di luglio. O'Leary ha aggiunto di non avere la minima intenzione di cancellare i voli di Ryanair durante i mesi di punta, ovvero luglio e agosto, anche se le norme di isolamento dovessero rimanere in atto. "Ryanair opererà un migliaio di voli al giorno per il Portogallo, la Spagna, l'Italia e la Grecia dal primo luglio, il due, il tre, e ogni giorno a partire da quella data", ha detto l'Ad di Ryanair. I commenti di O'Leary rappresentano l'ultimo sviluppo in un confronto acceso tra il governo e le compagnie aeree per quanto riguarda la quarantena obbligatoria di due settimane per chi entra nel Regno Unito. Ryanair, easyJet e International Airlines Group del quale fa parte British Airways hanno avviato un'azione legale contro il governo britannico. Le compagnie aeree intendono così sovvertire le regole di quarantena entrate in vigore da oggi. (Rel)