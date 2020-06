Infrastrutture: Tripodi (FI), ponte Stretto priorità per rilancio sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, Maria Tripodi, in una nota ha voluto ricordare che "il ponte sullo stretto di Messina è un'opera che va realizzata senza ulteriori indugi e in cui Forza Italia crede fermamente da sempre. Come dimostra per altro l'azione portata avanti dal terzo governo Berlusconi, che rese l'opera cantierabile, salvo poi vedersela clamorosamente bloccata dalla sinistra, con la motivazione di non disturbare la rotta dei delfini". Per la parlamentare, è' un'opera fondamentale che serve non solo al sud, ma a tutto il paese. I fondi ci sono e non avrebbe senso procrastinare un'opera che non potrà che portare innovazione e benefici per le importanti ricadute economiche che avrebbe per l'Italia. Il mezzogiorno ha bisogno di infrastrutture e progresso. Il prolungamento della Freccia rossa fino a Reggio Calabria è solo un inizio", ha concluso. (Com)