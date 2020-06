Croazia: cittadini residenti in Canada non potranno votare a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini croati residenti in Canada non potranno votare per le elezioni parlamentari che si terranno il 4 e 5 luglio nel paese balcanico. Lo riferisce il sito "Index", secondo cui la causa è dovuta alla situazione epidemiologica e alle misure intraprese dal governo canadese contro la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riferito dall'ambasciata croata a Ottawa, sono stati già avvertiti dell'inconveniente tutti i cittadini croati e gli aventi diritti al voto. Il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, ha fissato le prossime elezioni parlamentari e locali nel paese per il prossimo 4 e 5 luglio. Secondo quanto prevedono i termini di legge, il voto si deve tenere in un arco di tempo compreso fra i 30 e i 60 giorni a partire da lunedì 18, data in cui i deputati croati hanno votato a favore dello scioglimento del parlamento. Lo scorso 14 maggio il governo ha approvato l'invio della richiesta di sciogliere il parlamento nazionale. (segue) (Zac)