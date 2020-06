Cina-Usa: "Pechino fa propaganda sulla morte di George Floyd", la Repubblica popolare respinge le accuse di Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “immorale” l'accusa del segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, secondo cui la Cina ha usato la morte di George Floyd per scopi di propaganda. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. "È triste che il signor Pompeo abbia continuato a mentire e calunniare la Cina nella situazione attuale", ha aggiunto. Hua ha fatto riferimento agli attuali problemi negli Stati Uniti, con oltre 1,9 milioni di casi confermati di Covid-19 e un bilancio delle vittime di oltre 110 mila, oltre alle continue proteste scatenate dall'uccisione di Floyd da parte della polizia. Il portavoce ha affermato di essere rattristato per il popolo statunitense e ha auspicato che gli Usa possano superare le attuali difficoltà. "Gli statunitensi di ogni estrazione sociale concordano sul fatto che il razzismo è un problema sistematico e una realtà negli Stati Uniti che necessita di riflessione. La non interferenza negli affari interni di altri paesi è un principio di base coerente della diplomazia cinese e speriamo che tutti i paesi, compresi gli Stati Uniti, possano seguire questa strada", ha rimarcato Hua. Secondo il portavoce, i politici statunitensi hanno bisogno di ascoltare le voci della gente invece di perdere tempo cercando di spostare le colpe verso la Cina. (Cip)