Ambiente: E.on rilancia Energy4Blue, clienti coinvolti in tutela tartarughe marine e pulizia spiagge con Legambiente

- Nella ricorrenza della Giornata mondiale degli oceani, questa mattina sulla spiaggia della Gattarella, nel Parco nazionale del Gargano è stata liberata la tartaruga marina “Blue”, curata presso il Centro Recupero di Manfredonia di Legambiente grazie al sostegno di E.on e dei clienti che hanno aderito al progetto Energy4Blue, per la salvaguardia dell’ecosistema marino. Il nome dell’esemplare, “Blue”, è stato scelto attraverso un concorso lanciato sui social dall’azienda, in cui gli utenti hanno potuto scegliere tra una rosa selezionata dai dipendenti. Si è trattato di un momento simbolico del sostegno di E.on alla Campagna Tartalove promossa da Legambiente a favore delle tartarughe marine, che consente ogni anno di curare e salvare nei propri Centri oltre 150 esemplari e di proteggere decine di nidi lungo le nostre coste. La salvaguardia delle tartarughe è l’attività su cui E.on in questi mesi si è concentrata nell’ambito del progetto Energy4Blue, inaugurato dall’azienda lo scorso anno per dare una prima risposta concreta all’emergenza dei nostri mari. A rendere possibile l’iniziativa è anche la partecipazione dei clienti E.on, che attraverso la sottoscrizione dell’offerta di fornitura energetica da fonti rinnovabili E.on LuceBlu, scelgono di contribuire alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta, specie prioritaria inserita nella Direttiva Habitat e protetta da numerose Convenzioni internazionali, in quanto minacciata da diverse attività antropiche. Si stima infatti che nel Mediterraneo ogni anno la pesca professionale catturi accidentalmente oltre 130 mila esemplari. (segue) (Com)