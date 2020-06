Ambiente: E.on rilancia Energy4Blue, clienti coinvolti in tutela tartarughe marine e pulizia spiagge con Legambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2007, anno di apertura del centro, sono stati oltre 1650 gli esemplari di Caretta caretta salvati e curati dopo incidenti in mare o l’ingestione di plastica spesso scambiata per cibo grazie alla campagna Tartalove, che oltre alla cura delle tartarughe prevede attività di sensibilizzazione verso pescatori e bagnanti, individuazione e monitoraggio dei siti di nidificazione lungo le coste italiane. Le altre iniziative per la tutela del mare Energy4Blue vede l’azienda impegnata in altre due iniziative principali a fianco dell’associazione ambientalista: la salvaguardia di spiagge e fondali attraverso il sostegno alla campagna Spiagge e Fondali Puliti di Legambiente per la pulizia di circa 250 spiagge, fondali e coste italiane e che lo scorso anno ha visto E.on contribuire alla pulizia di 138 km lineari di spiagge, attraverso la partecipazione di circa 13.800 persone – clienti e non solo, e inoltre lo sviluppo di progetti sperimentali e innovativi che consentano di ridurre la quantità di plastica presente nei mari e nei corsi d’acqua, di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla diffusione dell’economia circolare. Fin dal lancio, Energy4Blue prevede un deciso coinvolgimento dell’azienda e delle sue persone. E.on si è infatti impegnata inoltre a eliminare gradualmente l’uso della plastica per il consumo di bevande nella Sede e nei Punti E.on in tutta Italia e per i gadget aziendali, evitando così un consumo annuo di circa 200 mila oggetti di plastica. Le persone di E.on sono anche scese in campo personalmente per contribuire al progetto: lo scorso giugno e ottobre oltre cento dipendenti E.on, insieme alle proprie famiglie, hanno partecipato a due giornate di volontariato in Liguria, pulendo le spiagge di Palmaria e Genova Voltri raccogliendo rispettivamente 478 kg e 336 kg di rifiuti. (segue) (Com)