Spagna: Mariani (Com.It.Es), potenziare il ruolo dei Comitati italiani all'estero

- Il rimpatrio, il 3 giugno scorso, di 215 connazionali con un volo charter partito dall'aeroporto di Madrid Barajas e atterrato a Milano Malpensa, "è la dimostrazione che i Comitati degli italiani residenti all'estero possono giocare un ruolo importante e devono essere potenziati". Lo ha affermato il presidente del Comitato italiani all'estero di Madrid (Com.It.Es), Pietro Mariani, in un'intervista ad "Agenzia Nova" nel commentare la riuscita dell'iniziativa, organizzata con il contributo fondamentale dell'ambasciata d'Italia, che ha consentito a tanti connazionali bloccati in Spagna di poter rientrare a casa. "Siamo l'unico paese del mondo che ha questi enti ma spesso ci si dimentica di loro, sono accusati di non fare nulla o di organizzare solo feste. Questo vuole essere un messaggio politico e sociale. L'unione fa la forza. Non ci sono solamente i funzionari", ha spiegato, evidenziando tuttavia che a causa delle scarsità di fondi statali per raggiungere gli obiettivi ed i programmi annuali è necessario quasi sempre ricorrere a forme di autofinanziamento. (segue) (Spm)