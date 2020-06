Spagna: Mariani (Com.It.Es), potenziare il ruolo dei Comitati italiani all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha ricordato Mariani, in una nota del 9 aprile scorso, ha riconosciuto l'importanza dei Com.It.Es come punto di riferimento per i vari problemi che si possono presentare ai connazionali che vivono fuori del territorio italiano e all'importante ruolo di coordinamento e orientamento svolto durante l'emergenza coronavirus. L'ambasciata italiana a Madrid ha attivato un ufficio apposito per cercare di rispondere alle tante richieste di sostegno da parte di italiani in estrema difficoltà economica, segnalate in diversi casi dallo stesso Com.It.Es. "Quando l'Italia ha dichiarato lo stato di emergenza, ho temuto che il virus sarebbe potuto arrivare presto anche in Spagna e conoscendo la demografia dei nostri connazionali giunti negli ultimi anni, gran parte dei quali impegnati nel settore turistico, ho subito pensato che avrebbero affrontato grossi problemi in quanto la maggior parte di loro non aveva maturato i contributi necessari per ricevere il sussidio di disoccupazione", ha spiegato il presidente Mariani. (segue) (Spm)