Spagna: Mariani (Com.It.Es), potenziare il ruolo dei Comitati italiani all'estero (3)

- Nel pieno dell'emergenza sanitaria, tra il 15 ed il 30 marzo, sono stati licenziati in Spagna 8.326 italiani, che non hanno, pertanto, avuto diritto alla cassa integrazione straordinaria (Erte) varata dal governo del premier Pedro Sanchez per i lavoratori delle aziende colpite dagli effetti del coronavirus. Nonostante settimane particolarmente dure, e l'elevato numero di contagiati in Spagna, nessun italiano, fortunatamente, risulta deceduto per coronavirus, riferisce Mariani sulla base di quanto emerso dall'ultima riunione tenuta in videoconferenza con l'ambasciata di Madrid. La chiusura delle frontiere imposta dal governo spagnolo a partire dal 15 marzo scorso ha causato seri problemi non solo a migliaia di turisti concentrati, in particolar modo, nelle isole Canarie, ma anche ai tanti residenti con un lavoro precario o agli studenti Erasmus che avevano necessità di rientrare in Italia il prima possibile. (segue) (Spm)