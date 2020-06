Spagna: Mariani (Com.It.Es), potenziare il ruolo dei Comitati italiani all'estero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità di crisi della Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Madrid, spiega il presidente del Com.It.Es di Madrid ad "Agenzia Nova", hanno dato priorità ai turisti bloccati in Spagna, organizzando circa 70 voli, il 60 per cento dei quali dalle isole Canarie, che hanno permesso di rimpatriare tra le 15 mila e le 16 mila persone, compresi i traghetti Barcellona-Civitavecchia e Barcellona-Genova. A partire dal maggio scorso non erano più previsti voli di Stato, ma le richieste di tanti residenti di poter rientrare in Italia continuavano ad essere molto numerose. Pertanto, il Com.It.Es ha deciso di contattare diverse compagnie aeree spagnole per organizzare un volo charter. Dopo diverse settimane di lavoro e la creazione di una pagina web di prenotazione per i passeggeri con garanzia di rimborso completo nel caso in cui il volo non fosse partito a causa del numero insufficiente di richieste, l'obiettivo è stato raggiunto ed il charter Iberia è partito il 3 giugno dall'aeroporto di Madrid. Nel volo di ritorno verso sono stati rimpatriati 15 cittadini spagnoli in seguito all'offerta presentata dal Com.It.Es di Madrid al consolato spagnolo di Milano. (segue) (Spm)