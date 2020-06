Spagna: Mariani (Com.It.Es), potenziare il ruolo dei Comitati italiani all'estero (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerata la domanda elevata ed il numero di posti limitati nei voli commerciali tra Spagna ed Italia, è previsto inoltre un nuovo volo per il 14 giugno prossimo da Madrid a Malpensa ed un altro il 17 giugno dalle isole Canarie sulla tratta Tenerife-Las Palmas-Malpensa. La massiccia presenza di italiani in Spagna è testimoniata dagli ultimi dati ufficiali presentati nel dicembre del 2019 dall'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero), secondo i quali risultano registrate 213 mila persone, ma se si prendono in considerazione quelli forniti dal ministero del Lavoro spagnolo, gli italiani in possesso del Nie (numero identificativo degli stranieri che si ottiene lavorando nel paese) sono 316 mila con un'età media di 39 anni: la quarta comunità più numerosa dietro quella romena, marocchina e britannica. (Spm)