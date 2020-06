Lazio: Buschini, buon lavoro a neo presidente e vice di Anbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere, a nome mio e del Consiglio regionale del Lazio, gli auguri di buon lavoro a Sonia Ricci, neo presidente di Anbi Lazio, e alla vice presidente, Stefania Ruffo, commissaria ai consorzi della provincia di Frosinone". E' quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. "Anche nel periodo di emergenza Covid-19 - continua Buschini - il ruolo dei consorzi di bonifica è più che mai fondamentale, a garanzia della tutela dei territori. Sono certo che la nuova presidenza saprà svolgerlo al meglio, in linea con il lavoro portato avanti da Luciana Selmi, che - conclude Buschini - ringrazio per quanto fatto nel corso del suo mandato". (Com)