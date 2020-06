© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto per l'export firmato oggi "è un'enorme opportunità per le nostre aziende". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà, che ricorda i sei pilastri strategici per il rilancio dell'export italiano, ovvero "comunicazione, formazione e informazione, e-commerce, sistema fieristico, promozione integrata e finanza agevolata". (Rin)