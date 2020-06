Eurispes: 12 giugno on line il primo Forum aperto Italo-Russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il prossimo 12 giugno si svolgerà on line il primo Forum aperto Italo-Russo promosso dal dipartimento di Banche e Finanza dell'Accademia russa Ranepa e realizzato in collaborazione con l'Eurispes e il Consiglio di coordinamento Italo-Russo per l'etica dell'imprenditorialità. Tema dell'incontro: le "Banche di sviluppo di fronte alle nuove opportunità: una valutazione comparativa dei modelli di sviluppo sostenibile". Il segretario generale dell'Eurispes, Marco Ricceri, presenterà un rapporto dell'Istituto dal titolo "Valutazione comparativa dei modelli di sviluppo sostenibile" elaborato sulla base dei risultati del report redatto da un gruppo di ricercatori: Jan Martin Rossi, Ludovico Semerari, Roberta Ciampo. Marco Ricceri commenterà i modelli di valutazione dello sviluppo sostenibile con riferimento alle buone pratiche introdotte dalla Banca europea per gli investimenti (Bei); dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers); dalla Banca africana di sviluppo (Afdb); dalla Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (Aiis); dalla Banca per il nuovo sviluppo (Ndb); dalla Banca di sviluppo latinoamericana (Caf); dalla Banca centroamericana (Cabei). Modelli, viene sottolineato, che costituiscono un riferimento fondamentale per l'operatività delle banche nazionali. Il responsabile della cattedra di Mercati azionari e ingegneria finanziaria dell'Accademia Ranepa, l'economista Konstantin Korishchenko, valuterà l'impatto della pandemia sull'andamento dell'economia; parlerà dei cambiamenti fondamentali intervenuti a modificare la sfera dei rapporti di lavoro e delle ulteriori conseguenze di questi cambiamenti sui nostri stili di vita.