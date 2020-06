Eurispes: 12 giugno on line il primo Forum aperto Italo-Russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abel Aganbegyan, della cattedra di Teoria e politica economica dell’Accademia delle Scienze Russa, già presidente della Banca centrale di Russia, ritiene che "la crisi strutturale possa creare le condizioni per una ripresa e offrire la possibilità alla Russia di risollevarsi dalla stagnazione economica in atto da diversi anni". In generale, gli economisti si stanno concentrando nel delineare gli scenari negativi che la pandemia ha generato e produrrà ancora in futuro, mentre il prof. Aganbegyan sta focalizzando i suoi studi sulla proposta di misure positive di rilancio con adeguati sostegni alle imprese. Modera l’incontro: Marina Jashi, esperta di comunicazione interculturale in ambiente aziendale. La conferenza si svolgerà in lingua inglese con traduzione simultanea in russo. (Ren)