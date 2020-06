Imprese: Bonaccini (Conferenza Stato-Regioni), Italia salva grazie a esportazioni, adesso servono investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini è intervenuto stamane alla Farnesina alla presentazione del Patto per l'export. "Mentre il Paese era in lockdown - ha esordito Bonaccini - il fatto che le prime imprese che hanno potuto riaprire siano state quelle manifatturiere con forte vocazione all'export, anticipando addirittura dal 4 maggio al 17 aprile, ha impedito che il Paese venisse massacrato in una competizione internazionale in cui altri Paesi cercavano di acquisire quote di mercato. Pur in una situazione così drammatica - ha continuato il presidente - l'export ha un vantaggio rispetto ad altri settori economici, esporta merci, a differenza del turismo, non importa persone. Le merci non portano con sé il contagio, lo diffondono le persone. Investire su questa parte del made in Italy è particolarmente rilevante. Lo dico da presidente di una Regione che da anni ha la più alta quota di export pro-capite". (segue) (Rin)