Imprese: Bonaccini (Conferenza Stato-Regioni), Italia salva grazie a esportazioni, adesso servono investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se in parte il nostro Paese si è salvato - ha sottolineato Bonaccini - lo ha fatto grazie all'export, che ha continuato ad aumentare il proprio volume d'affari, la capacità di essere presente su tutti i mercati, ad attrarre persino investimenti nel nostro Paese. È giusto investire in questa direzione, ed è importante farlo come soggetto corale, tenere insieme questo livello di investimento con gli investimenti su ricerca e innovazione. È bene che ci siano aziende che si sono riconvertite alla produzione di dispositivi di protezione individuale. Ma il fatto che questi strumenti non si producessero più da decenni è perché non potremmo diventare un Paese che produce mascherine. Noi dobbiamo continuare a produrre manufatti che hanno un costo del lavoro molto più alto che in altre parti del mondo, ma che per qualità spesso sono irraggiungibili o difficilmente imitabili". (segue) (Rin)