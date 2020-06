Malesia: solo 7 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono solo sette i nuovi casi di contagio da coronavirus individuati in Malesia nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il ministero della Salute di Kuala Lumpur, secondo cui si tratta del dato più basso registrato nel paese del sud-est asiatico negli ultimi tre mesi, ovvero dopo l’imposizione di restrizioni alla libertà di movimento per i cittadini e la chiusura delle attività economiche. Il totale dei decessi per Covid-19 è rimasto stabile a quota 117. Il numero complessivo di contagi registrati in Malesia dall’inizio della pandemia è invece pari a 8.329.(Res)