Fase 2: Sollazzo (Misto), sostenere riavvio spettacoli dal vivo a Milano non oltre 1° agosto

- Sostenere il riavvio del settore degli spettacoli, innanzitutto fissando una data per il ritorno a quelli dal vivo e poi abbassando l’Iva e il costo del diritto l’autore. Lo chiede una mozione del consigliere comunale milanese del gruppo Misto Simone Sollazzo, che a livello locale domanda a sindaco e giunta di costituire una task force con personalità sia del settore dello spettacolo che dell'organizzazione eventi, che possa valutare e ridefinire nuovi spazi e modalità per gli show e di avviare una campagna di sensibilizzazione tra la cittadinanza. “Come Milano e Lombardia siamo stati l'epicentro della ‘pandemia’ e questo nessuno lo nega, ma Milano non può permettersi di fare discriminazioni sul piano della cultura e di uno spettacolo che non può che concretizzarsi nella dimensione ‘dal vivo’. Perché non parliamo solo di una fabbrica di sogni ed emozioni, ma di tutto un insieme di professionalità che sono ferme senza reddito da più di due mesi”, spiega Sollazzo in una nota, divulgata in occasione del sit in organizzato da Cub a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. “E comunque - prosegue il consigliere del gruppo Misto - non si comprenderebbe come le disposizioni per evitare l'assembramento decadano quando si parla di manifestazioni e cortei e invece vengano imposte in materia di concerti e spettacolo. Perché si adottano due misure differenti? Ci vuole più coraggio e volontà politica adesso e permettere alle categorie degli organizzatori e dei direttori artistici di fare il proprio mestiere adottando tutte le misure necessarie per la ridefinizione dello spazio scenico”. “Lo spettacolo deve andare avanti e ci attendiamo una ripresa definitiva almeno a livello cittadino entro e non oltre il primo di agosto”, conclude Sollazzo, manifestando “ampio sostegno alle unità sindacali e tutti gli esponenti del mondo dello spettacolo in tutte le sue forme che si stanno sollevando”. (Rem)