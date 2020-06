Imprese: Pisano, incoraggiare formazione in nuove tecnologie e digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario favorire una maggiore formazione in campo tecnologico delle Piccole e medie imprese italiane. Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano durante la cerimonia di firma del Patto per l’export alla Farnesina. "Dobbiamo incoraggiare le imprese ad investire nella formazione in campo scientifico, tecnologico e della digitalizzazione, fare crescere alcuni settori molto importanti, non solo per la pubblica amministrazione anche per le aziende, come il cloud, quelli dei dati e della intelligenza artificiale", ha spiegato la Pisano sottolineando la necessità di favorire la domanda da parte di famiglie di aziende ma soprattutto “aiutare le nostre imprese ad aprire canali digitali”. Per il ministro i canali digitali sono “fondamentali” per “promuovere le piccole e media imprese nel mondo” ma serve ancora molto lavoro dal momento che delle “760 mila Pmi solo il 9 per cento sfrutta i canali digitali in confronti ai paesi europei che in media usano il 15 per cento”. Infine il ministro ha ricordato come sia importante il sostegno alle start up, ma anche “aumentare la collaborazione tra pubblico e privato” come dimostrato anche dalle collaborazioni intraprese dalla Pa con multinazionali. “Bisogna favorire l’export spingendo nostri processi tecnologici collaborando con paesi esteri ma facendo attenzione anche al mercato europeo”, ha concluso la Pisano.(Res)