Imprese: Manzella, patto per l'export rafforza la politica industriale italiana

- Il patto per l’export rafforza la politica industriale italiana nel sistema produttivo. Lo ha detto il sottosegretario di stato allo sviluppo economico, Gian Paolo Manzella, parlando oggi alla Farnesina in occasione della cerimonia di firma del "Patto per l’Export”. Il patto, ha detto il sottosegretario, “ribadisce la centralità della politica industriale per il futuro” e lo fa attraverso un “confronto con le istituzioni e le parti sociali”. “Le scelte che dovremo fare nei prossimi mesi hanno come prerequisito quello di avere idee e metodo di lavoro chiari”, ha proseguito Manzella. Il patto per l’export, ha aggiunto “è dentro la politica industriale italiana" perché contiene "finalità e obiettivi che sono e saranno obiettivi dei prossimi anni”. “Abbiamo bisogno di un’industria forte che vuole stare sui mercati internazionali. Il nostro export è più forte se la politica industriale è più forte”. In ballo “c’è la crescita, il lavoro e il nostro soft power, il nostro ruolo del mondo”, ha detto il sottosegretario.(Cas)