Imprese: Franceschini, aprire catena alberghiera italiana e "Netflix" della cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creare una grande catena alberghiera italiana ed un "Netflix della cultura", una piattaforma sulla quale proporre tutta l'offerta culturale italiana. Sono queste le due principali proposte che il ministro per i Beni e le attività culturali ed il Turismo, Dario Franceschini, ha annunciato questa mattina in Farnesina in occasione della presentazione del Patto per l'Export. "In Italia manca una catena nazionale di grandi alberghi. Quando vai negli hotel internazionali, tutti molto belli, se ti distrai un attimo non sai più se sei a Parigi, Singapore o altrove", ha detto il ministro, illustrando l'intenzione discussa con Cassa depositi e prestiti di lavorare alla creazione di una linea alberghiera made in Italy. "Ancor più dopo la pandemia, stiamo entrando in un mondo dove il turismo sarà sempre più esperienziale, dove vorremo immergerci nel mondo"; ha detto Franceschini, convinto che l'Italia possa rispondere a questo modello "perché il nostro paese è bellezza". Per il ministro la cultura entra a tutti gli effetti negli obiettivi di un Patto per l'Export perché "ogni prodotto italiano che si esporta nel mondo, anche inconsapevolmente, ha dentro secoli di sapere, di mestieri e cultura, e chiunque ha prodotto quel manufatto ha trasferito quella bellezza nel prodotto" che propone. Se le crisi portano come sempre occasioni di riscatto, ha concluso, una piattaforma in cui sia esplicita tutta l'offerta culturale italiana, "come un Netflix culturale", sarà una spinta per tutto il settore in questa fase faticosa ed impegnativa di riapertura.(Res)