Agroalimentare: Bellanova, nel 2019 record storico di oltre 44 miliardi di euro nell'export

- L’export del Made in Italy agroalimentare ha toccato nel 2019 un record storico di oltre 44 miliardi di euro. Lo ha detto oggi Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali della Repubblica Italiana, alla presentazione del Patto per l' Export in corso alla Farnesina. “Parliamo di un valore di esportazione che nel 2019 ha toccato il record storico di oltre 44 miliardi di euro: questa componente rappresenta un pilastro della sostenibilità economica”, ha detto Bellanova. (Asc)