Polonia: da domani chiuse 12 miniere per contenere diffusione coronavirus

- Da domani 9 giugno chiudono 12 miniere in Slesia a causa della difficile situazione epidemiologica tra i minatori. Lo ha annunciato il ministro polacco delle Risorse statali, Jacek Sasin, precisando che i minatori continueranno a ricevere l'intero stipendio durante la sospensione delle attività estrattive. "Nel loro lavoro è difficile mantenere le distanze, il che favorisce i contagi. Per questo abbiamo deciso di sospendere i lavori nelle miniere", ha spiegato Sasin. La decisione è stata presa dopo un'imprevista impennata di contagi nello scorso fine settimana. Sabato 6 giugno il ministero della Sanità ha informato che nell'arco di 24 ore si sono registrati ben 576 nuovi contagi. E' il secondo peggior dato dall'inizio dell'epidemia in Polonia. Il 7 giugno i casi confermati sono stati altrettanto elevati, 575. La maggior parte dei casi riguardano proprio minatori. Dei 351 casi osservati il 6 giugno in Slesia, 346 coinvolgevano lavoratori della miniera di Zofiowka. (Vap)