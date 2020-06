Export: Bellanova, no alla logica dei dazi e delle barriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La logica dei dazi e delle barriere adottata da alcuni paesi, in primis dagli Stati Uniti, è stata “penalizzante”, mentre l’Italia crede “nella collaborazione e nella competizione regolamentata”. Lo ha detto oggi Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali della Repubblica Italiana, alla presentazione del Patto per l' Export in corso alla Farnesina. “Le scelte di alcuni paesi a partire dagli Stati Uniti sono state penalizzanti, così come sono state insopportabili certe richieste di certificazione rispetto al virus: abbiamo una storia e una tradizione che parlano da sole”, ha detto Bellanova. (Asc)