Cultura: Mollicone-De Priamo (Fd'I), solidarietà a lavoratori teatri lirici a Roma e Torino

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, deputato e Andrea De Priamo, capogruppo in Assemblea capitolina, esprimono solidarietà ai lavoratori dei teatri lirico sinfonici di Roma e Torino. "La politica fallimentare di sinistra e dei grillini degli ultimi anni ha inciso anche all'interno del settore delle fondazioni lirico sinfoniche - spiegano in una nota Mollicone e De Priamo -, azzerando le aspettative e il futuro dei lavoratori. I teatri d'Opera, a partire dalla Capitale fino al Teatro Regio di Torino, in questi giorni alla ribalta delle cronache per l'inchiesta su corruzione che vede indagate persone scelte o promosse dalla sindaca Appendino, ne sono la prova evidente. Commissariare il teatro - aggiungono - per una cifra poco superiore ai 2 milioni con i lavoratori già in Fis da tempo, il bilancio pre-consuntivo 2019 ed il previsionale 2020 non ancora consegnati ai sindacati, conferma la scarsa trasparenza amministrativa tanto decantata dai 5 stelle. Come Fd'I oltre a solidarizzare con i lavoratori suggeriamo di non adottare un commissariamento borderline ma di attivare magari un scambio tra Torino e Roma dei Sovrintendenti, tanto apprezzati dalle due sindache del M5s".(Com)