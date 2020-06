Energia: Germania, accordo nel governo su strategia per l'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di discussioni, il governo federale ha raggiunto un'intesa sulla versione definitiva della Strategia nazionale per l'idrogeno come fonte di energia pulita, che dovrebbe essere presentata ufficialmente il 10 giugno prossimo. Come riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”, l'iniziativa prevede lo stanziamento di ulteriori sette miliardi di euro per il lancio sul mercato delle tecnologie dell'idrogeno in Germania e altri due miliardi di euro per lo sviluppo di partenariati internazionali nel settore. L'obiettivo è generare dall'elettrolisi dell'idrogeno cinque gigawatt di energia elettrica entro il 2030. Altri cinque gigawatt dovranno essere generati entro il 2035. La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili verrà sostenuta con incentivi alle imprese. La Germania si concentrerà, infine, sull'idrogeno verde, con le qualità blu e turchese, la cui produzione è più inquinante, che potranno essere utilizzate “soltanto temporaneamente”.(Geb)