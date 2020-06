Agroalimentare: Bellanova, falso Made in Italy pesa per oltre 100 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il falso Made in Italy grava ogni anno per circa 100 miliardi di euro nel solo settore agroalimentare. Lo ha detto oggi Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali della Repubblica Italiana, alla presentazione del Patto per l'Export in corso alla Farnesina. “Abbiamo fortemente voluto che nel Patto ci fosse un richiamo alla lotta al falso”, ha affermato Bellanova. Il ministro ha parlato di un “vero e proprio furto di identità” per cui è necessaria una “campagna di comunicazione mirata, che faccia capire ai nostri cittadini e ai cittadini stranieri che quando comprano un falso parmigiano, olio d’oliva o vino sono allo stesso tempo complici e vittime di una truffa”. (Asc)