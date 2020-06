Polonia: coronavirus, personale sanitario nazionale effettua missione in Tagikistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra di 23 persone tra dottori, infermieri e paramedici polacchi è volata in Tagikistan per fornire aiuto al paese asiatico nella lotta alla diffusione del nuovo coronavirus. Lo rende noto il ministero degli Esteri polacco, spiegando che la missione avrà durata di 3 settimane e ha lo scopo "di condividere conoscenze nella lotta al virus con il personale medico locale e supportare il sistema sanitario tagico". Wojciech Wilk, a capo del Centro polacco per gli aiuti internazionali (Pcpm), ha precisato che la squadra è preparata ad agire "indipendentemente dalle condizioni. Siamo pronti a lavorare sia nel clima caldo della valle di Fergana, sia in aree elevate nelle montagne del Pamir nell'est del paese". La missione in Tagikistan segue quelle in Kirghizistan e nella Regione Lombardia. (Vap)