Credito: accordo Intesa Sampaolo e gruppo Merlo per sostegno a pmi della filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e il Gruppo Merlo hanno sottoscritto, nell’ambito del Programma Filiere, un accordo di collaborazione innovativa per l’accesso al credito delle aziende fornitrici e dei dealer legati allo storico gruppo cuneese, leader mondiale nel settore dei sistemi per la movimentazione e il sollevamento. Il progetto - si legge in un comunicato - nasce dalla comune sensibilità di due tra i più importanti attori del territorio e si pone l’obiettivo di sostenere le piccole e medio imprese legate alla filiera in un momento di difficoltà generato dall’emergenza Covid-19. Ne beneficeranno circa 500 aziende fornitrici e 130 rivenditori distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’accordo è stato siglato a San Defendente di Cervasca Cuneo, sede della Merlo, da Silvia Merlo, amministratore delegato dell’azienda, da Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, e da Teresio Testa, responsabile della Direzione regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria della Banca. (segue) (Com)