Spagna: sondaggio, 57 per cento cittadini contro divieto nuove prospezioni petrolio e gas

- Il 57 per cento degli spagnoli è contrario al divieto di nuove prospezioni di petrolio o gas in Spagna incluso nel progetto di legge sul cambiamento climatico e la transizione energetica approvato dal governo del premier, Pedro Sanchez, che deve essere votato dal Congresso per la sua discussione e votazione. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da "Sigma Dos" per la Società di ricerca, esplorazione e produzione di idrocarburi (Aciep) che raggruppa le principali aziende spagnole del settore, secondo il quale gli intervistati ritengono che le prospezioni aiuterebbero il paese a diminuire la dipendenza energetica dall'estero ed il costo delle bollette. Questo dato si divide tra coloro che sostengono anche l'incentivazione della ricerca locale di petrolio e gas (27 per cento) e chi ritiene che la questione debba essere lasciata alle leggi del mercato e al potenziale interesse che possono avere le aziende che operano in questo settore. Tra i contrari, 8 su 10 hanno affermato che non sono a favore della ricerca di petrolio e gas in territorio spagnolo per ragioni di carattere ambientale. (Spm)