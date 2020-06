Lazio: Astorre (Pd), buon lavoro a neo presidente Anbi Ricci, grazie a Selmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro a Sonia Ricci, eletta con voto unanime alla guida di Anbi Lazio. Grazie per il lavoro svolto alla presidente uscente, Luciana Selmi". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Tante le sfide che i Consorzi di nbonifica devono affrontare, anche in relazione all'emergenza Covid-19. Sono certo che la nuova presidente, affiancata dalla vice presidente Stefania Russo e da tutti i rappresentanti territoriali, saprà affrontarle - conclude Astorre - con determinazione ed efficacia". (Com)