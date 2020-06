Egitto: rafforzate le misure di sicurezza lungo il confine libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate egiziane hanno rafforzato le loro misure di sicurezza lungo il confine con la Libia. Secondo quanto riporta l'emittente libica "218 Tv", l'esercito egiziano ha rafforzato la sua presenza lungo il confine libico in concomitanza con l'annuncio della cosiddetta "iniziativa del Cairo" per un cessate il fuoco, fatta dal presidente Abdel Fatah al Sisi insieme al comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, e il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguilah Saleh, per l'avvio del dialogo libico. Lo scorso 6 giugno, il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha annunciato l'accordo di cessate il fuoco su tutto il territorio libico a partire dall'8 giugno, raggiunto al Cairo da Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), e Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti libica. Da parte sua, il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli ha rifiutato la proposta. (Cae)