Difesa: Regno Unito, ministero apre indagine su decesso in base militare Tern Hill

- Il ministero della Difesa del Regno Unito ha avviato un'indagine sulla morte di un uomo in una base militare nello Shropshire. Lo rende noto il quotidiano britannico "The Guardian". Il corpo è stato ritrovato ieri mattina all'interno della base militare nota come Clive Barracks a Tern Hill. Un portavoce del ministero della Difesa britannico ha riferito che è stata aperta un'indagine sulle cause della morte dell'uomo. "Le circostanze della morte sono al centro di un'indagine e sarebbe inappropriato aggiungere altro a questo punto. I nostri pensieri sono con i familiari e gli amici di questa persona", ha affermato il portavoce. (Rel)