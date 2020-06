Scuola: Sasso (Lega), Azzolina sta perdendo occasione storica per migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo un'occasione storica per migliorare la didattica, per migliorare la formazione dei nostri ragazzi, "ma se a gestire questa occasione sarà Lucia Azzolina, il rischio è che andrà inesorabilmente sprecata". Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso. "I soldi chiesti in prestito dall'Europa - si legge in una nota - servano a rendere le nostre scuole più sicure. Con tutto quello che il nostro popolo passerà per restituirli, non è possibile pensare che possano essere spesi per cose inutili o in maniera inadeguata. Per la scuola, è necessario investire almeno il doppio di quanto previsto dal Governo, in particolare per l'edilizia. Non si possono spendere centinaia di milioni per mascherine agli alunni e plexiglass, anziché costruire nuove e più spaziose aule. Così come - conclude il deputato leghista - si dovrebbero assumere più docenti, con meno alunni per classi anziché ridurre l'orario delle lezioni o peggio, continuare con la didattica a distanza".(Com)