Imprese: De Micheli, necessaria destinazione calibrata recovery fund su mondo trasporti

- Il mondo dei trasporti metterà a disposizione le sue capacità a supporto delle imprese, che dopo il Covid-19 hanno necessità di essere ancora più efficienti e competitive, ma per farlo chiede una destinazione calibrata del recovery fund sul settore. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, parlando oggi alla Farnesina in occasione della cerimonia di firma del "Patto per l’Export”. “Il Covid ha cambiato la situazione del nostro paese e del mondo”. Sulla filiera dei trasporti, ha detto il ministro, “abbiamo chiesto un’attenzione particolare, anche a livello europeo, per permetterci di poterci attestare con condizioni di competitività maggiore”. Il settore, ha proseguito, “sarà a supporto di questa strategia, ma chiediamo una destinazione calibrata del recovery fund sul mondo dei trasporti e la cessazione di alcune limitazioni al trasporto, soprattutto su gomma, che ci stanno danneggiando”. Il settore dei trasporti ha ribadito il ministro, “sarà al fianco di imprese e strutture pubbliche in ogni omento di export made in Italy”(Cas)