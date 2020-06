Ambiente: assessore Lazio, oggi giornata degli oceani, mare va rispettato, è opportunità per l'uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata mondiale degli oceani fu istituita nel 1992, durante il summit della Terra di Rio de Janeiro, per ricordare all'umanità la sua importanza vitale e il suo essere ecosistema fondamentale da preservare. Quest'anno il tema è "Together we can protect out home", proteggiamo insieme la nostra casa, con l'obiettivo di chiedere ai leader mondiali di proteggere il 30 per cento dei mari entro il 2030. "Il legame uomo-mare ha portato, nel corso dei secoli, alla nascita di tradizioni sociali, culturali e, soprattutto, di tante opportunità", spiega in una nota l'assessore Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. "Nella nostra visione - aggiunge Onorati - anche la pesca è un modo di abitare il mare, una cultura della umanità e del lavoro, nel rispetto della natura. Con il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca abbiamo appena finanziato 5 progetti in provincia di Latina per 628.800 euro con una misura, la 1.43, che riguarda i porti, le aste, le darsene e i luoghi di sbarco. E proseguono le azioni a sostegno della filiera ittica e della pesca, con altri due bandi, ancora aperti, importanti per tutto il territorio regionale: quello sulla trasformazione del pescato, con un finanziamento totale di 817.105 euro (misura 5.69) e il rifinanziamento della 1.43 con la disponibilità di 768.220 euro”.(Com)