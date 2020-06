Fase 3: M5s, patto per export fondamentale, ripresa passa per spinta al Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto per l'Export che il ministro Di Maio firmerà oggi è un crocevia fondamentale per la ripresa dell'economia italiana. Così in una nota i senatori M5s Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Elena Botto, Marco Croatti, Emanuele Dessì, Gabriele Lanzi e Segio Vaccaro, membri della commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato. "Una 'spinta' da più di un miliardo di euro, per dare nuova linfa al made in Italy e alle imprese i cui prodotti rappresentano eccellenze in giro per il mondo", si legge. "Un intervento basilare: l'Export vale circa il 30 per cento del nostro Pil, perciò il sostegno ad esso rappresenta uno dei pilastri fondamentali per la ripresa. Il M5s in questi due anni al governo si è sempre battuto per dare al made in Italy tutto il sostegno necessario, ben prima che arrivasse il Coronavirus. A maggior ragione ora - aggiungono - è quanto mai importante spingere in questa direzione e dare man forte al governo nella battaglia europea per migliorare le intese commerciali e adeguarle alle sfide alle quali sono chiamati i paesi membri in questa fase di profonda crisi. Comunicazione, e-commerce, promozione, sistema fieristico, finanza agevolata: gli step chiamati in causa da Di Maio segnano il percorso che le nostre imprese dovranno percorrere nei prossimi anni. In Parlamento - concludono - seguiteremo a lavorare per dar loro tutto l'aiuto possibile".(Com)