Export: Gualtieri, sostegno finanziario al Made in Italy "senza precedenti"

- Il Made in Italy può contare su un sostegno finanziario “senza precedenti” grazie al fondo 394 per l’internazionalizzazione e alla riforma del sistema di assicurazione pubblica all’esportazione che ha sbloccato fino a 200 miliardi di euro di garanzie. Lo ha detto oggi Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia e delle finanze, alla presentazione del Patto per l' Export in corso alla Farnesina. “La riforma della componente di sostegno finanziario all’export è particolarmente rilevante”, ha ricordato il ministro, sottolineando come il nuovo meccanismo di garanzia consentirà di “identificare in modo concertato e condiviso priorità strategiche (...) e arrivare una platea più larga di imprese”. Ora l’Italia ha a disposizione leve finanziarie “più importanti e più significative, una capacità di coordinamento strategico più incisiva e la possibilità di mettere in campo attori non sono solo statali”. Si tratta, in definitiva, di un “grande patto per l’export” che ha messo in campo strumenti e un metodo di lavoro nuovi per assicurare il successo di “uno degli elementi più importanti dello sviluppo e della prosperità del nostro Paese”. (Asc)