Honduras: coronavirus, coprifuoco esteso fino al 14 giugno

- Il governo dell'Honduras ha deciso di prolungare fino al 14 giugno il coprifuoco decretato per fronteggiare l'emergenza del nuovo coronavirus. La popolazione del piccolo paese centroamericano potrà uscire per motivi di stretta necessità - acquisto di generi alimentari e farmaceutici - seguendo un ordine giornaliero legato al numero di serie del documento di identità. Confermato il blocco totale alla circolazione nel corso del fine settimana. A tutto il 7 maggio, in Honduras si contano 6.327 casi di contagio e 258 morti. Le autorità locali segnalano che le 18 province del paese sono tutte ancora da considerarsi in "allarme rosso" per le percentuali e gli indici di trasmissione dei contagi. (Mec)