Romania: ministro Finanze, al più presto torneremo su prospettiva stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania alla prospettiva "stabile" il più presto possibile: lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu, in una dichiarazione alla stampa dopo che venerdì l'agenzia Standard & Poor's (S&P) ha confermato il rating della Romania a "BBB- / A-3" per il debito a lungo e breve termine in valuta estera e in valuta locale e ha mantenuto una prospettiva negativa. "Ho visto che ci sono discussioni sulla prospettiva negativa e ci viene detto che questa prospettiva è una responsabilità di questo governo. Non lo è mai stato. Tutte le agenzie di rating hanno detto molto chiaramente da dove provengono queste prospettive negative", ha dichiarato Citu secondo cui l'agenzia di rating ha riconosciuto che le finanze della Romania sono state gestite terribilmente male negli ultimi anni dai governi precedenti in particolare riguardo "una crescita della spesa insostenibile" negli ultimi tre anni "nonostante gli sforzi dell'attuale amministrazione" per migliorare la gestione delle finanze pubbliche. (segue) (Rob)