Romania: ministro Finanze, al più presto torneremo su prospettiva stabile (2)

- Tutto quello che faremo nel prossimo periodo porterà al ritorno della prospettiva 'stabile' per la Romania da parte di tutte le agenzie di rating. Questo è il primo passo nella giusta direzione", ha detto Citu. Secondo il capo delle finanze, la ragione principale per cui Standard & Poor's (S&P) ha mantenuto il rating del paese è stata "la fiducia nelle persone che formano questo governo, in questo governo, e nelle politiche di questo governo. "In secondo luogo, è molto chiaro che siamo riusciti a convincere gli investitori stranieri attraverso quell'emissione di obbligazioni in numero record per questo periodo: è stato un impulso anche per l'agenzia di rating valutare la situazione. E, naturalmente, la crescita economica nel primo trimestre, che ha ripristinato tutti i modelli macroeconomici", ha spiegato Citu. (Rob)